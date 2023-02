Pociągi SKM dojadą do Piaseczna. Jest data uruchomienia nowych linii

S4: przez Okęcie, Pragę i Wolę do Wieliszewa

- Po zakończeniu prac modernizacyjnych linia zostanie wydłużona do Zegrza Południowego - informuje Adamaszek. Ma to nastąpić 11 czerwca. Kolejarze po latach postanowili przywrócić połączenie do Zegrza i wyremontować nieużywaną trasę Wieliszew - Zegrze. Prace na odcinku linii 28 obejmują wymianę torów, budowę sieci trakcyjnej i rozjazdów oraz montaż systemu sterowania ruchem. Kolejarze zapowiadali, że po zrealizowaniu inwestycji pociągi pasażerskie będą kursować tędy z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.