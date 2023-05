"Doszło do uszkodzenia kabla". Pociągi podmiejskie kursują po jednym torze

Pociągu Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej kursują po jednym torze. Powodem jest uszkodzony kabel na stacji Warszawa Zachodnia. Naprawa ma potrwać do godziny 22.

- Na stacji Warszawa Zachodnia doszło do uszkodzenia kabla. Na miejscu pracują ekipy techniczne, które naprawiają usterkę. Naprawa potrwa do około godziny 22. Do tego czasu pociągi podmiejskie kursują po jednym torze - powiedział rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Dodał, że pasażerowie są informowani o utrudnieniach.