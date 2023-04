Trudne podróże koleją. "Musimy uzbroić się w anielską cierpliwość"

Przebudowa kolejowej linii średnicowej w Warszawie nieraz dała się we znaki podróżnym, nie tylko ze stolicy. Urząd Transportu Kolejowego wszczyna kontrolę. Poważne zmiany na warszawskich torach dopiero przed nami. Przez ponad dwa miesiące całkowicie zamknięta będzie podmiejska trasa średnicowa. Materiał magazynu TVN24 "Polska i Świat".

To nie powinno się wydarzyć - pociąg wjeżdża na nieodpowiedni tor i to nie pierwszy raz. Ile w sumie było takich incydentów? - Jeżeli chodzi o Węzeł Warszawski - to pięć razy w ostatnim czasie - przyznaje Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor biura bezpieczeństwa PKP PLK.