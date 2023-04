Pociąg skierowany na niewłaściwy tor na stacji Warszawa Wschodnia

We wtorek na Dworcu Wschodnim pociąg został skierowany na zły tor. To kolejna taka sytuacja w ostatnim czasie. W marcu do podobnych incydentów dochodziło głównie na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie na niewłaściwe tory pociągi wjeżdżały trzy razy. Raz do takiego zdarzenia doszło również na stacji Warszawa Gdańska.

Kolejarze potwierdzają zdarzenie i zaznaczają, że to komisja wyjaśni okoliczności mylnego skierowania pociągu SKM na stacji Warszawa Wschodnia.

- O godzinie 13.45 skład zamiast w kierunku Otwocka został skierowany do Rembertowa. Maszynista zatrzymał skład na rozjazdach. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Ustawienie urządzeń, rozjazdów i semaforów, zezwalało maszyniście na bezpieczną jazdę po wolnym torze. Po sprawdzeniu przez komisję pociąg cofnięto do stacji, gdzie po przygotowaniu drogi przebiegu skład ruszył do Otwocka - wyjaśnił rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Zaznaczył, że zdarzenie trwało około 30 minut. - W tym czasie stacja Warszawa Wschodnia była przejezdna w pozostałych kierunkach - podkreślił.

Utrudnienia od wtorku

Od wtorku występują utrudnienia na podmiejskiej linii średnicowej. Do 21 kwietnia zamknięty został jeden tor. Kursowanie pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia zostało ograniczone. - W tym czasie przez linię średnicową przejeżdżają trzy pociągi w kierunku wschodnim i trzy w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Kursują w jedną stronę co 3-4 min. przez 10 min., po których następuje ok. 50 min. przerwy - poinformowały Koleje Mazowieckie

