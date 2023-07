Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił człowieka. Są utrudnienia

Do potrącenia człowieka przez pociąg Kolei Mazowieckich doszło na odcinku Legionowo - Warszawa Praga. Występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 75 minut - podała Szybka Kolej Miejska na Facebooku.

Pociąg SKM linii S4, odjeżdżający o godzinie 5.17 ze stacji Zegrze Południowe do stacji Piaseczno został odwołany na odcinku Legionowo Piaski - Piaseczno. Z kolei pociąg odjeżdżający o godzinie 6.14 ze stacji Piaseczno do stacji Zegrze Południowe został odwołany w całej relacji, a pociąg, który miał wyruszyć o godzinie 7.12 ze stacji Piaseczno do stacji Zegrze Południowe, został odwołany na odcinku Piaseczno - Legionowo Piaski. Odwołany został w całej relacji również pociąg, mający ruszyć ze stacji ze stacji Zegrze Południowe do stacji Piaseczno o godzinie 8.18.