Dostawca pizzy pobił kontrolera strefy płatnego parkowania. Wyrok

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia przy ulicy Inflanckiej. Dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania wystawiało mandat po tym, jak zauważyli, że w jednym z samochodów nie ma ważnego biletu. Wtedy na miejscu pojawił się jego kierowca. Po krótkiej wymianie zdań podszedł do jednego z kontrolerów i kopnął go w ramię. Następnie wyjął z samochodu drewnianą kantówkę i uderzył nią pracownika ZDM w głowę. Agresywnym kierowcą był dostawca pizzy. Sam zgłosił się na policję.