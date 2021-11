Pobicie trzech Włochów w centrum. Policja opublikowała nagranie z monitoringu

Policja opublikowała nagranie z zajścia z udziałem grupy Włochów w warszawskim Śródmieściu. Komenda stołeczna ponawia też apel do świadków zdarzenia o pomoc w identyfikacji uczestników. W wyniku pobicia do szpitala trafiło trzech młodych mężczyzn.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na placu Małachowskiego, w pobliżu klubowego zagłębia. Nagranie opublikowane przez stołeczną policję pochodzi z kamery monitoringu umieszczonej w sporej odległości od miejsca zdarzenia. W prawej górnej części kadru widoczni są uczestnicy zdarzenia. Policjanci analizują, czy doszło do napaści, czy była to bójka pomiędzy dwiema grupami. - Można odnieść wrażenie, że zarówno jedna i druga strona jest stroną atakującą i broniącą się - mówił we wtorek rzecznik KSP Sylwester Marczak, odnosząc się do treści zabezpieczonych nagrań z monitoringu.