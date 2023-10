Pobicie na bulwarach. Kiedy odmówił oddania piwa, został znokautowany

39-latakowi złamano nos na bulwarach nad Wisłą. Wcześniej czterej mężczyźni mieli grozić mu wrzuceniem do rzeki, jeśli nie odda piwa, które niósł w dwóch torbach. Kiedy odmówił, został zaatakowany.

"W sobotę wieczorem, podczas patrolowania nadwiślańskich bulwarów, strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę z zakrwawioną twarzą. Wyjaśnił, że kilkanaście minut wcześniej stał na pasażu między mostami Średnicowym i Poniatowskiego z dwoma torbami z piwem. Nagle podeszła do niego grupa mężczyzn i grożąc, że wrzucą go do Wisły, zażądali wydania piwa. Jeden z napastników słysząc odmowę kopnął 39-latka w twarz, po czym wszyscy oddalili się w stronę Płyty Desantu" - relacjonuje zdarzenie straż miejska.