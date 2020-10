Po ulewie zapchały się pompy, część ścieków znów spływała do Wisły

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że ze względu na zapchane pompy tłoczące ścieki do tymczasowego rurociągu znajdującego się na moście pontonowym, w nocy do Wisły zrzucono 15 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekazało, że instalacja została już oczyszczona i "pracuje z pełną wydajnością".

We wcześniejszym wpisie wskazał, że "po awarii pompy głównej MPWiK wykorzystuje tylko dwie małe awaryjne. Przy większym deszczu mieszanina wód opadowych i ścieków bytowych i przemysłowych (ścieki komunalne) wpada do Wisły". Ocenił, że "jest to działanie nielegalne".