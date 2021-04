Nowa koalicja przejmuje Ochotę. Ale są wątpliwości do wyboru wiceburmistrza

Piątkowa sesja była pierwszym krokiem do zmiany koalicji rządzącej na Ochocie. Do jej pełni brakowało jeszcze drugiego zastępcy burmistrza (zarząd musi być minimum trzyosobowy). W środę, głosami radnych klubu PiS i Zawsze z Ochotą został nim Grzegorz Wysocki.

"Sytuacja ta budzi głębokie wątpliwości etyczne i prawne"

W sesji nie wzięli udziału przedstawiciele KO i ruchu Ochocianie, którzy do tej pory rządzili w dzielnicy. Radni z klubu Ochocianie mają wątpliwości, co do przebiegu środowego głosowania. Dotyczą one udziału Doroty Stegienki, wybranej pięć dni temu na wiceburmistrzynię Ochoty. "Przewodniczący rady Krzysztof Wojciechowski odczytał pismo komisarza wyborczego, w myśl którego jest ona obecnie jednocześnie i radną, i członkiem zarządu naszej dzielnicy - aż do czasu, kiedy rada uchwali wygaszenie jej mandatu, na co ma miesiąc" - relacjonują na Facebooku.