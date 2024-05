We wtorek, 14 maja, pierwszy od ponad 50 lat tramwaj z pasażerami przejechał ulicami Goworka, Spacerową i Gagarina. Linia 11 z Bemowa w godzinach szczytu będzie kursować co osiem minut.

Choć pierwsze składy na tory prowadzące z placu Unii Lubelskiej na Sielce wyjechały wcześnie rano, to oficjalne otwarcie nowej trasy tramwajowej z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nastąpiło po godzinie 8.

- Trasa będzie obsługiwana przez hyundaie. Jest to jedyny taki peron w Warszawie, gdzie tramwaj będzie mógł jechać w drugą stronę, aby dotrzeć na Wolę i Bemowo - zaznaczył Trzaskowski.

Nową trasą kursuje tramwajowa linia 11, łącząc Sielce z Bemowem. Tramwaje jadą od skrzyżowania z ulicą Czerniakowską ulicami: Gagarina, Spacerową, Marszałkowską, Nowowiejską, Chałubińskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo. W godzinach szczytu tramwaje podjeżdżają co osiem minut.

Powrót tramwaju po ponad 50 latach

Trasa na Sielce to odnoga linii do Wilanowa, która powstaje od września 2022. Harmonogram przewidywał, że inwestycja będzie gotowa na początku 2024 roku, ale potem - na skutek m.in. pandemii i szerszej skali inwestycji - termin przesunięto. Wykonawca dostał więcej czasu i pieniędzy. Ostatni deklarowany termin uruchomienia linii to przełom sierpnia i września tego roku. Potem kilka miesięcy odbywać się będą jeszcze prace wykończeniowe.