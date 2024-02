Po mrozach na drogach mnóstwo dziur. "150 do 250 zgłoszeń dziennie"

W stolicy jest prawie cztery razy więcej dziur niż w ostatnich latach. - To jest około 150 do 250 zgłoszeń dziennie - wylicza Wojewódzki.

Tu trudno ominąć dziurę

Ale to nie satysfakcjonuje mieszkańców. - To już nie chodzi tylko o wyrównanie drogi raz na pół roku, bo to nic nie daje. Przychodzi pierwszy deszcz i mamy to samo - zauważa Agnieszka, mieszkanka Poznania.