Uciekał przed policją przez cztery dzielnice. Usłyszał trzy zarzuty i został aresztowany

Zdarzenie, do którego doszło w niedzielę, opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl. - Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu od dłuższego czasu prowadzili szeroko zakrojoną pracę operacyjną dotyczącą mężczyzny, który miał zajmować się kradzieżami katalizatorów. Funkcjonariusze zbierali informacje, które weryfikowali na bieżąco, podejmowali dużo własnych ustaleń. Prowadzili też obserwacje - informowała wcześniej rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Mężczyzna uciekał przez cztery dzielnice Warszawy

Funkcjonariusze widząc to, od razu podjęli interwencję. - Kobieta została zatrzymana na miejscu, natomiast mężczyzna uciekł swoim samochodem z miejsca zdarzenia - wskazała.

39-latek usłyszał trzy zarzuty

Oboje po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. - Para usłyszała zarzuty, na ten moment są to dwie dokonane wspólnie i w porozumieniu kradzieże katalizatorów, a w przypadku mężczyzny dodatkowo jeszcze niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. 39-latek odpowie też za kolizję - poinformowała podinspektor.