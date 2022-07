Warszawskie plaże nad Wisłą. 7 piaszczystych plaż w stolicy

Plaże w Warszawie na Wisłą

Pięknych plaż nie brakuje nad Wisłą w samym sercu miasta. Jedną z najbardziej znanych jest Poniatówka, która znajduje się na prawym brzegu rzeki po obu stronach mostu Księcia Józefa Poniatowskiego. Na przestrzeni ostatnich lat miejsce to znacznie się zmieniło. Na niegdyś dzikim terenie postawiono m.in. wiele ławek i podestów, w sezonie letnim otwierany jest również punkt plażowy, w którym wypożyczyć można leżaki, koce i sprzęt sportowy. Na terenie Poniatówki w upalne dni można także kupić coś do picia, a wieczorami potańczyć do puszczanej muzyki.