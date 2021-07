Od listopada płatne parkowanie na Ochocie i Żoliborzu

To już drugie podejście do przyłączenia do strefy 14,2 tysiąca miejsc postojowych. Pierwsza uchwała została przyjęta w kwietniu tego roku, ale wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł uznał, że niektóre punkty były niezgodne z Konstytucją RP. Zdecydował, że należy uchylić cały dokument. Od tej decyzji stołeczny ratusz miał możliwość odwołania się, ale sprawa trafiałby wówczas do sądu administracyjnego. Nawet jeśli ten stanąłby po stronie miasta, oczekiwanie na prawomocny wyrok mogłoby potrwać nawet kilka lat. A gdyby okazało się, że sąd przyznał rację wojewodzie, uchwała musiałaby powstać od nowa.