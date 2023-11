Chcą rozszerzyć strefę płatnego parkowania o 134 ulice na Mokotowie. Konsultacje

Gdzie będzie SPPN na Mokotowie?

W trakcie spotkań można zgłaszać również uwagi do obszaru, który obejmuje 134 ulice i ponad 8 tys. legalnych miejsc postojowych. Urzędnicy podkreślają, że prezentowana koncepcja zakłada zachowanie takiej samej liczby miejsc do parkowania.

Spotkania w dwóch formułach

Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w dwóch formułach. Pierwsza to dwa spotkania online zaplanowane na 22 listopada i 7 grudnia w godzinach 17-19.30. Podczas pierwszej części transmitowanej na kanale Youtube będzie można obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania na czacie. Druga część to już moderowana dyskusja na platformie Zoom z projektantami i urzędnikami. Ratusz zapowiada, że projekty organizacji ruchu zostaną udostępnione do 15 listopada.