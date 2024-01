Płatne parkowanie na Kamionku i Saskiej Kępie. Nowy wojewoda podtrzymuje decyzję poprzednika

Nowy wojewoda nie wycofa skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jaką złożył jego poprzednik. Blokuje ona wprowadzenie na Saskiej Kępie i Kamionu strefy płatnego parkowania.

Przekazał, że analizuje materiał w tej sprawie, a zastrzeżenia jego poprzednika nie dotyczyły kwestii merytorycznych, tylko proceduralnych. Chodziło między innymi o konsultacje Zarządu Dróg Miejskich, które powinny poprzedzić głosowanie radnych. - Być może należy to zostawić NSA do rozstrzygnięcia raz na zawsze. Takie jest dziś moje stanowisko. Na tym etapie nie zamierzam wycofywać kasacji - powiedział dziennikarzowi "Stołecznej".

Problemy parkingowe mieszkańców

Skarga dotyczy uchwały Rady Warszawy z marca tego roku. Głosami KO i Lewicy radni uchwalili, że Saska Kępa i Kamionek zostaną włączone do strefy płatnego parkowania. W kwietniu ich decyzję podważył wojewoda mazowiecki (formalnie pod dokumentem podpisał się jego zastępca Tobiasz Bocheńskiego - Sylwester Dąbrowski). Stołeczny ratusz zaskarżył takie rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po stronie władz Warszawy. Wojewoda złożył skargę kasacyjną do wyższej instancji.