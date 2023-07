Plany na remont Hali Gwardii: muzeum, strefa eventowa i nowe oblicze placu

Dotychczasowy najemca Hali Gwardii zaprezentował koncepcję zagospodarowania zabytku po jego planowanym remoncie. To jedyna oferta w przetargu, która wpłynęła do ratusza w terminie. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma być zawarta jeszcze jesienią tego roku.

Koncepcja Hali Gwardii według CBR Events

Umowa jesienią

- Jeśli nie wystąpią braki formalne, lub zostaną one usunięte, poprosimy oferenta o złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów zaprosimy go do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - wyjaśnił Leduchowski. Przekazał też, że wybór partnera prywatnego ma nastąpić jeszcze jesienią. - Dokładny termin będzie zależny m.in. od stopnia kompletności złożonej dokumentacji, czy też konieczności uzyskania ewentualnych wyjaśnień. Hala Gwardii to ważne miejsce na mapie Warszawy. Zależy nam, by warszawianki i warszawiacy mogli z niej ponownie korzystać możliwie jak najszybciej. O dalszych decyzjach będziemy informować, gdy tylko zostaną one podjęte - podkreślił przedstawiciel ratusza.