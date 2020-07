Chcą pomnika przyjaźni turecko-polskiej. Tuż obok Sobieski... tratuje Turków

Aleja Tomasz Hopfera, park Agrykola – to w tym miejscu ambasada widzi miejsce pomnika przyjaźni turecko-polskiej. Pomysł trafił właśnie pod obrady radnych dzielnicy Śródmieście. "Ambasador Republiki Turcji wystąpił z propozycją upamiętnienia ponad 300-letniej historii przyjaźni Turcji i Polski. Przedstawił propozycję pomnika jako przedstawienia dwóch siedzących, ściskających dłonie postaci" - czytamy w projekcie uchwały.

Pokój Chocimski

Chodzi nie o pierwsze z brzegu osoby. To z jednej strony wielki wezyr imperium osmańskiego Dilaver Pasza, a z drugiej Stanisław Lubomirski, regimentarz wojsk koronnych i litewskich w bitwie pod Chocimiem. Bitwy, która odbyła się w roku 1621. I zakończyła się taktycznym zwycięstwem Rzeczypospolitej. Pomnik nawiązuje do eksponowanego na Zamku Królewskim w Warszawie obrazu Marcello Bacciarellego "Pokój Chocimski". Dokładnie do sceny zawarcia traktatu pokojowego między Polską a Turcją 9 listopada 1621 roku.