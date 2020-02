Powstanie 20 kilometrów nowych torów kolejowych

Kolejarze rozpoczynają przymiarki do budowy dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Legionowa. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności.

Zadaniem wykonawcy będzie też analiza możliwości rozbudowy linii z Legionowa do Wieliszewa oraz budowa dodatkowych torów na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Praga.

Kolejnym punktem ma być także analiza pomysłu budowy nowego odcinka linii kolejowej z Choszczówki do miejscowości Kątne/Świerszcze. Takie rozwiązanie mogłoby w przyszłości skrócić czas podróży z Warszawy do Olsztyna czy Trójmiasta.

Kolejowy Masterplan

Finalnie studium wykonalności ma zawierać kompleksową analizę, określającą możliwości techniczne i zawierającą szczegółowe rozwiązania, zakres niezbędnych prac i szacowany koszt inwestycji. Na jego podstawie kolejarze przystąpią do planowania projektu. Prace nad dokumentacją projektową planowane są po roku 2022.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie realizują zapisy Kolejowego Masterplanu dla Warszawy. Dążymy do stworzenia czterotorowych tras wyjazdowych ze stolicy, co pozwoli zwiększyć przepustowość linii. Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości i powiatów zyskają lepsze połączenia kolejowe w codziennych podróżach do pracy czy szkoły - mówi cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK S.A.