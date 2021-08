Park Żeromskiego: plac zabaw do remontu. Podzielą go na cztery strefy

Zarząd Zieleni poszukuje wykonawcy przebudowy placu zabaw w parku Stefana Żeromskiego. Pojawią się tam nowe urządzenia, rozmieszczone w czterech strefach dla różnych grup wiekowych. Przybędzie też zieleni. Część materiałów wykorzystanych do aranżacji ma być naturalna i w stonowanych kolorach.

Informacja o planach modernizacji placu zabaw w parku Stefana Żeromskiego została przekazana przez Zarząd Zieleni w piątek przed południem. Urzędnicy zapowiadają, że jego motywem przewodnim będzie literatura. Wybór ma być bezpośrednim nawiązaniem do patrona parku oraz patronów pobliskich ulic - Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Podkreśli to również motto inspirowane słowami Wisławy Szymborskiej: "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Odzwierciedleniem literackich powiązań będą tematyczne rzeźby (stos książek, kredki) i panele edukacyjne. W planach jest też stworzenie plenerowej biblioteczki oraz umieszczenie cytatów zaczerpniętych z literatury dziecięcej na elementach małej architektury.

Po przebudowie plac zabaw zostanie podzielony na cztery części do zabaw oraz dwie strefy odpoczynku z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli. Pojawi się też teren do swobodnych zabaw na trawie. Całość połączy drewniany podest wyniesiony około 15 centymetrów ponad poziom pozostałych nawierzchni: piaskowej i żwirowej. Oprócz tego pozostawione zostaną także wolne przestrzenie, które dzieci i młodzież będą mogły wykorzystać do zabaw grupowych.

- Pragniemy zachować niektóre z istniejących urządzeń na placu zabaw, na przykład ulubiony przez dzieci wóz strażacki, i poddać je renowacji. Zamontujemy również nowe urządzenia, wykonane głównie z drewna. Kolorystyka będzie spokojniejsza niż obecnie, na przykład metalowe elementy zostaną pomalowane na kolor jasnoszary - zapowiada Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni, cytowana w komunikacie.

Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

Projekt aranżacji nowego placu zabaw

Urzędnicy zapowiadają, że w północnej części parku pojawi się nowa strefa wejściowa, wyposażona w stojaki rowerowe. Z niej przejdzie się wprost do strefy wypoczynkowej. Nad stolikami oraz częścią placu zabaw będzie rozciągało się zadaszenie w formie drewnianej ażurowej konstrukcji.

Ze strefy wypoczynkowej najbliżej będzie do części placu zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku do trzech lat. Maluchy będą mogły skorzystać z wielofunkcyjnego zestawu ze zjeżdżalnią, schodkami i wiszącym mostkiem. Będzie też na nich czekała ścianka wspinaczkowa w formie tunelu i telefon do zabawy, drewniana piaskownica, huśtawka z siedziskiem dla dziecka i opiekuna oraz bujaki. "Zabawę urozmaicą kolorowe tablice edukacyjne. Otoczenie zestawu do zabaw w piasku zostanie dodatkowo osłonięte żaglem zacieniającym na drewnianych słupach" - opisują urzędnicy.

Kolejna strefa będzie przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ze strefą dla najmłodszych połączy ją tunel przechodzący pod drewnianą kładką. "Na placu zabaw dla dzieci w wieku 3 - 6 lat wykorzystany zostanie istniejący już zestaw wielofunkcyjny. Miejscy ogrodnicy zaadaptują też wóz strażacki i huśtawki oraz wprowadzą nowe urządzenia do zabaw w piasku, bujaki, karuzelę (z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim) i tematyczne tablice edukacyjne" - czytamy w komunikacie.

Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

Części z atrakcjami dla dzieci w wieku szkolnym zostanie oddzielona pasem zieleni i drewnianym podestem od strefy dla maluchów. Dla dzieci w wieku 6 - 12 lat przygotowane zostanie istniejące urządzenie wielofunkcyjne z dużą wieżą centralną, obrotowy talerz, huśtawki oraz ścianka wspinaczkowa. Dodatkowo pojawi się nowa huśtawka obrotowa, huśtawki-wagi i tablice edukacyjne.

Najstarsi będą mieli do dyspozycji istniejące huśtawki i zestaw sprawnościowy. Pośród nowości zaplanowano montaż drewnianego toru przeszkód, piramidy linowej ze zjeżdżalnią oraz stołu do ping-ponga. W pobliżu tej części placu ustawiona zostanie także trampolina, z której będą mogły korzystać wszystkie dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

Nowa zieleń i elementy małej architektury

Wraz z modernizacją placu zabaw w parku Żeromskiego pojawią się nowe elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz ławy umiejscowione wzdłuż planowanych podestów drewnianych.

Miejscy ogrodnicy zaplanowali też nasadzenia. Jak wyliczają, przybędzie siedem nowych drzew liściastych: klony pospolite i jawor w dekoracyjnych odmianach oraz jabłonie. Pomiędzy strefami zabaw rosnąć będą kwitnące krzewy, wabiące motyle. Posadzone zostaną między innymi budleja Dawida, dereń biały, jaśminowiec wonny, kosodrzewina, hortensja krzewiasta czy tawuła japońska. Dodatkowo powstaną też kwitnące rabaty bylinowe z krwawnikiem, jeżówką, kocimiętką, trawami oraz pnączami.

Park Żeromskiego UM

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl