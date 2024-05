Plac Teatralny z fontanną i oczkami wodnymi

Oprócz zieleni i schowania parkingu, mieszkańcy oczekują, że na placu pojawią się miejsca do relaksu i odpoczynku, także z dziećmi. Chcą też przestrzeni przeznaczonej na sztukę, czy teatr w plenerze.

Plac Bankowy z większą ilością zieleni

Prace nad koncepcją nowej odsłony placu Bankowego trwały trzy tygodnie. Główne postulaty, który wypracowano na warsztatach to: uspokojenie ruchu, likwidacja parkingu, wprowadzenie większej ilości zieleni, a także symboliczne zaznaczenie muru getta, który tędy przebiegał.

Nowe przejście na plac Żelaznej Bramy

Proponowano, by na placu pojawiła się fontanna lub niewielki zbiornik wodny, a także poidełko. Przy pomniku Kościuszki mogłyby się odbywać potańcówki czy spektakle plenerowe. Mimo że na placu jest już dużo zieleni, proponowano, by dosadzić nowe drzewa, krzewy i wieloletnie byliny.

Lata planowania i dyskusji

O zamienieniu placów z nazwy w prawdziwe place mówi się od dawna . W 2019 roku w ramach refleksji nad przyszłością Bankowego i "prototypowania przestrzeni" stworzono tzw. strefę relaksu. Była to letnia kawiarnia na świeżym powietrzu, trochę zieleni i sporo drewnianych mebli miejskich. Inicjatywa kosztowała kilkaset tysięcy złotych i stała się ulubionym przedmiotem szyderstw prawicowej opozycji. Meble nazwali paletami i przez kilka kolejnych miesięcy, przy każdej możliwej okazji krytykowali za nie Rafała Trzaskowskiego.

Plac Teatralny to od lat antywzór miejskiej przestrzeni. Między okazałym gmachem Teatru Wielkiego-Opery Narodowej a odbudowanym Pałacem Jabłonowskich znajduje się wielki parking na coraz bardziej zniszczonej nawierzchni. - Nasz postulat jest prosty - zamiast parkingów chcemy zieleni, zamiast betonu - ławek. To miejsce, które ma żyć, ma być wizytówką Warszawy - mówił w 2018 roku Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze, apelując o zmiany. Od tego czasu nie zmieniało się nic. Namiastką normalności był tylko ogród urządzany tam z okazji Szalonych Dni Muzyki. Ale to raptem kilka dni w roku.