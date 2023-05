Główne place to parkingi i skrzyżowania. Po latach dyskusji ruszają... konsultacje

Otoczone historycznymi budynkami, świetnie skomunikowane, z ogromnym potencjałem. A są tylko smutnymi parkingami. Dwa duże place w centrum Warszawy - Teatralny i Bankowy - to dziś wstyd dla jej władz. Po latach dyskusji ratusz zapowiedział konsultacje społeczne, w formule "warsztatów typu charrette".

Zapowiedziano przeprowadzenie warsztaty typu charrette. Co to takiego? To technika konsultacyjna pomiędzy mieszkańcami a ekspertami przedsięwzięć związanych ze zmianami przestrzeni. Uczestnicy w mniejszych grupach będą dyskutować ze specjalistami nad poszczególnymi elementami projektu m.in. zielenią, poruszaniem się, małą architekturą, usługami, wspólnie projektując, omawiając kłopoty z realizacją projektów i szukając płaszczyzny porozumienia. W Warszawie takie warsztaty były już wykorzystywane m.in. w projektowaniu zmian na placu Powstańców Warszawy.