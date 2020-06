Chcą zamykania placu Zbawiciela dla samochodów. Ratusz odpowiada

Miasto Jest Nasze proponuje, by w weekendy przez plac Zbawiciela nie mogły przejeżdżać samochody. Zdaniem aktywistów piesi mieliby więcej miejsca, a restauratorzy mogliby postawić stoliki na jezdni. Ratusz odpowiada, że rozważa ograniczenia w ruchu w tym miejscu.

Proponują zamknięcie placu Zbawiciela w weekendy

Aktywiści zwrócili uwagę, że restauratorzy i właściciele barów już ponieśli duże straty w wyniku epidemii. Wskazali, że reżim sanitarny, który nadal obowiązuje i pewnie będzie obowiązywać przez wiele tygodni, wiąże się między innymi z zachowaniem odpowiednich odległości od stolików. To - w ich ocenie - znacząco ogranicza możliwość odrobienia strat po trzech miesiącach stagnacji. Restauracje i bary znajdujące się na samym placu i wokół niego, to miejsca pracy dla setek ludzi.

- Dlatego proponujemy zamknięcie placu Zbawiciela dla ruchu samochodowego od piątku od godziny 13 do niedzieli do godziny 23. Pozwoliłoby to restauratorom i właścicielom barów na ustawienie stolików na jezdni z zachowaniem wymaganych odstępów" - przekazała Wójcicka.