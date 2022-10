Plac zabaw w parku Żeromskiego gotowy, ale wciąż zamknięty. Jest kolejny termin otwarcia

Modernizacja placu zabaw w parku Żeromskiego ruszyła na początku roku. Zgodnie z umową obiekt miał być dostępny dla najmłodszych od początku lipca. Nie udało się jednak dotrzymać terminu. Ze względu na konieczność zmian projektowych wykonawca wnioskował o dodatkowy czas na ukończenie prac . Najpierw Zarząd Zieleni Warszawskiej zgodził się na 17 sierpnia. Później pojawił się kolejny termin: przełom sierpnia i września, który także został przesunięty. Ostatecznie inwestycja miała zostać ukończona do 30 września tego roku .

Od tego momentu minął już miesiąc, a nowe urządzenia i alejki wciąż pozostają wygrodzone metalowym płotem. W Zarządzie Zieleni Warszawskiej słyszymy, że trwają ostatnie urzędowe formalności przed oddaniem placu zabaw do użytku.

ZZW podaje nowy termin otwarcia placu zabaw

- Jesteśmy w trakcie odbiorów. Prace zostały zakończone zgodnie z terminem, czyli do 30 września. Czekamy na pozwolenie na użytkowanie i konieczne atesty. Formalności mogą potrwać jeszcze około dwóch tygodni. Przewidujemy, że plac zabaw zostanie otwarty w połowie listopada - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni Warszawskiej

Zapytaliśmy o to, czy plac zabaw nie zostanie zamknięty na czas zimy. Przypomnijmy, że taki los spotkał zabawki w Parku Ujazdowskim - najmłodsi mogli z nich korzystać zaledwie kilka miesięcy po długo wyczekiwanym otwarciu placu zabaw. Ten do dziś pozostaje wyłączony z użytku przez usterki wykryte tuż po zakończeniu inwestycji.

Jak wyjaśniła Kwiecień-Łukaszewska, w stolicy nie ma odgórnej zasady, by place zabaw były wyłączane z użytku na chłodniejsze miesiące. Decyzje zapadają indywidualnie, na podstawie zaleceń miejskich ogrodników opiekujących się danym parkiem, którzy zaobserwują na przykład, że jest ryzyko niebezpiecznych oblodzeń. Rzeczniczka zaznaczyła, że na razie nie ma planów, by plac zabaw miał być zamykany w okresie zimowym.

Literackie nawiązania

Urzędnicy zapowiadali wcześniej, że motywem przewodnim zmodernizowanego placu zabaw będzie literatura. Wybór ma być bezpośrednim nawiązaniem do patrona parku oraz patronów pobliskich ulic - Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Podkreśli to również motto inspirowane słowami Wisławy Szymborskiej: "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Odzwierciedleniem literackich powiązań będą tematyczne rzeźby (stos książek, kredki) i panele edukacyjne. W planach jest też stworzenie plenerowej biblioteczki oraz umieszczenie cytatów zaczerpniętych z literatury dziecięcej na elementach małej architektury.