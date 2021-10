Popularny, ale pechowy. Plac zabaw w Parku Ujazdowskim znów zamknięty

Popularny plac zabaw w Parku Ujazdowskim znów został zamknięty. Naprawy wymagają zużyte zabawki. To nie pierwsze problemy w tym miejscu. Ponadto urzędnicy wyłączyli z użytkowania niektóre urządzenia na placu zabaw w żoliboskim Parku Żeromskiego.

Plac zabaw w Parku Ujazdowskim to miejsce uwielbiane przez dzieci z okolicy. W słoneczne dni przewijają się tam setki maluchów. Atrakcji nie brakuje: linarium, trampolina, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, wieże i mostki. Ale jest to miejsce pechowe, problemy z placem zaczęły się jeszcze... zanim został wybudowany. Odpowiadający za park Zarząd Zieleni rozstał się z pierwszym wykonawcą, twierdząc, że zawalił termin. Ten bronił się, informując, że projekt zawierał błędy i był niezgodny z prawem budowlanym. Trzeba było szukać nowej firmy, ale i ona szybko natrafiła na problemy: atmosferyczne, geologiczne i prawne (zmiana zasad certyfikacji zabawek).

Wreszcie plac zabaw otwarto - pod koniec lipca 2019 roku, z dwuletnim opóźnieniem. Ale już po miesiącu zamknięto, by naprawić usterki. Potem zamykano go także z powodu zimy, choć mrozu nie było. Nie brakowało maluchów spacerujących z opiekunami, które tęsknie spoglądały w stronę "aresztowanych" kładek, trampolin i piaskownic. Tym razem został zamknięty pod koniec wakacji.

Zamknięty z powodów bezpieczeństwa, wymaga napraw

Dlaczego? Jak wyjaśniła nam rzeczniczka Zarządu Zieleni Anna Stopińska, część urządzeń na placu zabaw stanowi obecnie zagrożenie dla jego użytkowników, tak wynika z okresowej kontroli rocznej przeprowadzonej przez urzędników.

- Wykonawca placu zabaw odmówił przeprowadzenia koniecznych napraw w ramach gwarancji, która zgodnie z umową obowiązuje do 2024 roku. Stąd konieczne było podjęcie decyzji, by z dniem 26 sierpnia 2021 roku plac zabaw w Parku Ujazdowskim z powodów bezpieczeństwa został tymczasowo wyłączony z użytkowania - przekazała nam Stopińska. Zapewniła, że Zarząd Zieleni pieniądze na naprawy znalazł we własnym budżecie, by przyspieszyć termin rozpoczęcia prac.

- Jednocześnie ogłosiliśmy zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kompleksowej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa placu zabaw. Dokładny zakres napraw będzie znany po przeprowadzeniu ekspertyzy. Wtedy też będziemy mogli bliżej określić termin wykonania prac, a następnie termin ponownego otwarcia placu zabaw - stwierdziła rzeczniczka.

Przypomniała też, że zgonie z regulaminem w okresie zimowym - od 15 listopada do 15 marca - plac jest zamykany, by nie da się usuwać lodu i śniegu tak, by nie zniszczyć nawierzchni. Niebezpieczne dla dzieci mogą być też oblodzone pagórki. - Przy czym dokładny termin wyłączenia z użytkowania i ponownego otwarcia placu zabaw w danym roku jest uzależniony od warunków pogodowych - podkreśliła.

Uszkodzenia nawierzchni na placu zabaw w Parku Żeromskiego

Korzystać ze wszystkich atrakcji nie mogą też dzieciaki z Żoliborza. 8 września Zarząd Zieleni zdecydował o wyłączeniu z użytkowania kilku urządzeń na placu zabaw w Parku Żeromskiego. Powodem są uszkodzenia nawierzchni, na której stoją. Jak precyzuje rzeczniczka Zarządu Zieleni, chodzi m.in. o duży talerz obrotowy, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, zestaw do ćwiczeń sprawnościowych czy część huśtawki z dwoma siedziskami.

- Same urządzenia są sprawne, jednak ubytki w nawierzchni mogą być zagrożeniem dla korzystających z tej przestrzeni dzieci, stąd decyzja o jej częściowym wyłączeniu z użytkowania. Pozostały teren placu zabaw wciąż jest ogólnodostępny - opisała Anna Stopińska.

Obecnie Zarząd Zieleni szuka wykonawcy modernizacji całego Parku Żeromskiego. Prace będa kompleksowe i obejmą także plac zabaw. Zostanie on podzielony na cztery części do zabaw oraz dwie strefy odpoczynku z siedziskami i pergolami. Pojawi się też teren do swobodnych zabaw na trawie. Całość połączy drewniany podest.

Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego POROST MR Sp. z o. o.

