Plac zabaw zamknięty za kratami z powodu zimy, której nie ma

Pechowy plac zabaw w Parku Ujazdowskim znów zamknięty. Najmłodsi muszą czekać do wiosny na jego otwarcie. Śródmiejska radna zaapelowała do władz miasta o skontrolowanie tej inwestycji i jak najszybsze udostępnienie jej dzieciom.

Prace przy budowie placu zabaw miały trwać pół roku, ale przedłużyły się o dwa lata. Złośliwi twierdzili, że część maluchów czekających na zakończenie robót, zdążyła już wyrosnąć ze zjeżdżalni i huśtawek. Inwestycję udało się oddać do użytku dopiero pod koniec lipca ubiegłego roku .

Ale radość z nowoczesnego placu zabaw nie trwała długo. Zaledwie miesiąc późnej urzędnicy zdecydowali o jego wyłączeniu . Jak tłumaczyli, ze względu na dużą popularność tego miejsca, konieczne było przeprowadzenie przeglądu urządzeń i drobnych prac konserwacyjnych. Chodziło o to, by korzystanie ze wszystkich sprzętów było bezpieczne.

Ponowne otwarcie nastąpiło 28 września. Po niespełna dwóch miesiącach osoby zmierzające na plac zabaw powitało ogrodzenie z krat i informacja o zamknięciu go na okres zimowy. Obecnie w Parku Ujazdowskim nie brakuje maluchów spacerujących z opiekunami, które tęsknie spoglądają w stronę "aresztowanych" kładek, trampolin i piaskownic.

Zimą problemem może być oblodzenie

Pod koniec listopada w sprawie zamknięcia placu postanowiła interweniować radna Katarzyna Wiśniewska. Podczas sesji rady dzielnicy Śródmieście domagała się skontrolowania działań Zarządu Zieleni w związku z tą inwestycją. Apelowała też, by został on jak najszybciej przywrócony do użytkowania.