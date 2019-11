Dachy z zielenią, parking dla rowerów, taras sztuki. Wizje placu Piłsudskiego

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, stała się dla architektów pretekstem do rozmów o wyglądzie stolicy - w tym placu Piłsudskiego.

Nad nową wizją placu Piłsudskiego pochylili się w ostatnim czasie pracownicy pracowni architektonicznych. Wspólny projekt pod nazwą "Warszawa 2118" zaprezentowali architekci : FABB oraz Science Now.

Obydwie koncepcje, to próba oddania służącego dziś "celom obronnym" placu mieszkańcom oraz zazielenienia betonowej przestrzeni.

Warszawa 2118: historia i sztuka

"Plac Piłsudskiego obecnie jest przez większość czasu przestrzenią martwą, wykorzystywaną okazjonalnie. Na co dzień nie jest to miejsce dla ludzi, choć pod każdym względem ma potencjał, aby takim się stać. Zamierzenie ma go oddać ludziom, przy jednoczesnym zachowaniu, a wręcz wzmocnieniu jego godnego, doniosłego charakteru" - zwracają uwagę w komunikacie prasowym pomysłodawcy projektu "Warszawa 2118".