Plac Pięciu Rogów w końcu otwarty. Trzaskowski: w kwestii zieleni zmieniliśmy to, co mogliśmy

- To miejsce oddajemy warszawiankom i warszawiakom. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nie zmieścilibyśmy się wszyscy na tym wąskim chodniku. Bardzo się cieszę, że to miejsce tak wygląda, że jest estetyczne i że wprowadziliśmy tu tyle zieleni, ile mogliśmy - mówił podczas otwarcia przebudowanego placu Pięciu Rogów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski o zieleni: zmieniliśmy to, co mogliśmy

Prezydent stolicy podkreślił, że otwarcie placu to początek zmian w centrum miasta. - Mamy nadzieję, że ulica Chmielna zmieni się do końca przyszłego roku. Prace będą trwały również nad ulicą Zgody. Otwieramy też przetarg na zmiany w ulicy Kruczej - zaznaczył Trzaskowski. - Łączymy te przestrzenie, bo przecież plac centralny przez przejścia przy rondzie Dmowskiego będzie skomunikowany z placem Pięciu Rogów i ze wszystkimi tymi ulicami, które wymieniłem - dodał.

Trzaskowski podkreślił, że ratusz chciał, aby zieleni było na placu więcej. - Trwała dyskusja z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Rzeczywiście historycznie zieleni tutaj nie było. Zmieniliśmy to, co mogliśmy. Ponadto, tego typu miejsca nie są łatwe do remontu - dodał. W trakcie spotkania z dziennikarzami zapowiedział również, że zaplanowano w tym zakresie korekty. - Musimy być realistyczni. Biorąc pod uwagę, co jest pod nami, czyli plątaninę kabli, to, jakie podejście do zieleni ma konserwator, cieszę się, że tę zieleń tutaj mamy - podkreślił.