Przebudowa placu Na Rozdrożu. "Kolejne przejścia podziemne odchodzą do lamusa"

Trwa przebudowa placu Na Rozdrożu, Zarząd Dróg Miejskich pokazał wyburzanie zejść do przejścia podziemnego. W ramach inwestycji na placu zainstalowane zostaną windy, powstaną nowe przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i wygodne przystanki autobusowe. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.

Wykonawca robót przystąpił m.in. do burzenia zejść do przejść podziemnych w rejonie alei Wyzwolenia. "Kolejne przejścia podziemne w centrum odchodzą do lamusa" - napisał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.