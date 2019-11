Łuk triumfalny nad Wisłą? "Ta dyskusja się zakończyła". Pomnik ma stanąć w innym miejscu

W sądzie konkursowym architekci, urbaniści, rzeźbiarze

Jak wyjaśnił Krasucki, w sądzie konkursowym zasiadają zarówno przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS. - Są też przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wicepremiera Piotra Glińskiego, a także eksperci - architekci, urbaniści, rzeźbiarze. Zadbaliśmy o to, żeby był pełen przekrój sądu konkursowego. Wydaje się, że jest to dobra grupa, liczy sobie piętnaście osób - wskazał.

Konkurs ma zostać ogłoszony w grudniu

- Natomiast budowa pomnika w przyszłym roku, rocznicowym, nie jest zagrożona - zapewnił Krasucki. - Pierwsza połowa przyszłego roku to prace projektowe i pozwolenia, a druga połowa to już budowa. Oczywiście, to też będzie zależało od tego, jaka praca zostanie wyłoniona w konkursie. To może mieć wpływ na realizację, w jedną jak i w drugą stronę - dodał.