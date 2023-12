Plac Na Rozdrożu bez barier. "Na wiosnę zaprosimy do korzystania z wind"

- Inwestycja idzie sprawie - powiedział Łukasz Puchalski. - Myślę, że na wiosnę zaprosimy do korzystania z wind - zapowiedział Puchalski.

Jak się zmieni plac Na Rozdrożu?

Budowane na placu Na Rozdrożu windy prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które do tej pory można się było dostać jedynie po długich schodach. One również są odnawiane.

Przystanki w rejonie placu również zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się więcej zieleni.

Urzędnicy podkreślają, że na przebudowie placu skorzystają też rowerzyści. Istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu.