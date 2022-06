Złote neony zamiast szyldów reklamowych. Prywatna klinika sięgnęła po socrealizm

Eleganckie złote neony pojawiły się w podcieniach jednego z budynków przy placu Konstytucji. Ich twórcy nawiązali estetyką do socrealistycznych instalacji z lat 50. i 60. XX wieku. Rozświetlają one wejście do prywatnej kliniki stomatologicznej. Rezygnację z typowych banerów reklamowych pozytywnie ocenia stołeczny konserwator zabytków.

W ostatnich latach na plac Konstytucji powróciły neony "Koszykarka" i "Gazeciarz", oba z inicjatywy społecznej - za ich instalacją stały fundacje. Na tę formę reklamy zdecydował się także hotel MDM, a wcześniej sklep muzyczny czy Muzeum Życia w PRL. Najnowsze neony w podcieniach budynku pod numerem 6 to także komercja, ale wykonana ze smakiem i szacunkiem do tradycji, co w polskiej reklamie zewnętrznej jest rzadkością.

Centrum dentystyczne Medicover Stomatologia mieści się przy placu Konstytucji od przeszło dwóch lat. Neony, na które się zdecydowała, to łącznie pięć świetlnych instalacji. Przedstawiają nazwę kliniki i usługi, jakie oferuje. Napisy przypominają odręczną typografię, nawiązującą do wzornictwa PRL-u. Neony świecą ciepłą, żółto-złotą barwą i są połączone z blachą w odcieniu miedzi. Ich wygląd ma nawiązywać do koloru piaskowca na elewacjach MDM-owskich budynków oraz do światła kandelabrów.

Neony stworzyło H5studio. - Instalację wykonano ze szkła, które następnie napełnione zostało gazem. Są to więc prawdziwe lampy neonowe, takie same jak w przeszłości rozświetlały Warszawę. Ten element autentyczności był dla nas szalenie ważny - informuje Anna Wasilewska, kierowniczka Działu Komunikacji i Rozwoju Marki w Medicover Stomatologia.

Sięgnęli do archiwalnych nagrań i zdjęć

Przedstawiciele prywatnej kliniki medycznej przekonują, że projektując przestrzeń kolejnych placówek, zawsze uważnie przyglądają się historii miejsca, w którym powstają. - Myśląc o neonach na placu Konstytucji, od początku chcieliśmy stworzyć coś prawdziwego, unikalnego, ale także organicznego dla tej miejskiej przestrzeni. Dlatego przy projekcie sięgnęliśmy do socrealistycznej przeszłości placu, ale i na przykład kawiarni Niespodzianka. Razem z projektantami spędziliśmy godziny nad archiwalnymi zdjęciami i pocztówkami przedstawiającymi to miejsce za dnia i w nocy - wyjaśnia Wasilewska.

Dodaje też, że podczas prac nad projektem sięgnięto do dawnych kronik filmowych oraz produkcji kinowych, takich jaki "Niewinni czarodzieje" Andrzeja Wajdy czy "Niedzielny poranek" Andrzeja Munka, w których pojawiają się migawki z placu Konstytucji.

Nowe neony przy klinice na placu Konstytucji Medicover Stomatologia, Guarana PR

Neony nawiązują do historycznych reklam

Realizację pozytywnie ocenia stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. - To bardzo dobre neony. Wyglądają zdecydowanie lepiej niż świetlne kasetony, które widzimy obok. Są utrzymane w typografii warszawskiej z lat 50. Fakt, że są w ujednoliconej kolorystyce jest jak najbardziej pozytywny. Nie wykorzystano krzykliwych kolorów i rekomendowałbym utrzymanie takiej stylistyki w przypadku pozostałych szyldów - cieszy się Krasucki.

W latach 50. i 60. plac Konstytucji rozświetlało wiele takich instalacji - na przykład szyldy domu towarowego Gallux, nad budynkami górowały też reklamy linii lotniczych KLM i LOT czy Zegarków Radzieckich.

Neony na placu Konstytucji - zdjęcie z 1971 roku NAC / Grażyna Rutkowska

Neon na kinie Atlantic Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

