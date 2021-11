Radna chce zmienić nazwę placu Inwalidów, bo jest obraźliwa. "Trochę odjęło mi mowę"

Plac Inwalidów obraża?

Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji Kulawa Warszawa zaproponowała natomiast zmianę nazwy placu Inwalidów. - Zgadzam się z tym, że to nazwa obraźliwa dla osób z niepełnosprawnościami - przyznała cytowana w komunikacie przewodnicząca Małgorzata Fuszara. Zapowiedziała, że rada będzie chciała doprowadzić do zmiany nazwy placu.

"Trochę odjęło mi mowę"

- Trochę odjęło mi mowę ze zdziwienia. Przecież plac Inwalidów to jedna z najstarszych nazw, nawet w Paryżu taki jest. Czy ma być teraz "plac Osób z Niepełnosprawnościami"? Co będzie następnego? - dziwiła się na łamach "Gazety Stołecznej" radna Anna Nehrebecka (PO), przewodnicząca komisji nazewnictwa. Z kolei żoliborska radna Donata Rapacka przypomniała w rozmowie z dziennikiem, że nazwa wiąże się z zakończeniem pierwszej wojny światowej. Architekci, którzy projektowali powstały tuż po niej Żoliborz Oficerski, inspirowali się rozwiązaniami pochodzącymi z Francji.

Les Invalides to kompleks budynków w Paryżu, wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV. Od początku swojego istnienia służył jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych. W ramach kompleksu wytyczono również publiczny plac, który łączy się z mostem nad Sekwaną. Nazwa żoliborskiego placu nie tylko nawiązuje do tego paryskiego, ale przede wszystkim upamiętnia inwalidów I wojny światowej. - Rzeczywiście propozycja zmiany nazwy placu padła ze strony osoby z niepełnosprawnością, ale ja nie odebrałam, że to będzie miało ciąg dalszy, że rada kobiet o to wystąpi - zastrzegła z kolei w rozmowie ze "Stołeczną" radna Dorota Łoboda.