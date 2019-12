Trwają próby przed Sylwestrem z TVN. "Scena to nasz dom i jesteśmy dzisiaj w domu"

Na miejscu był reporter TVN24 Adrian Mielnik. - Pokazujemy, co się dzieje, kto jest na scenie, kto się przygotowuje, żeby jutro porwać państwa do tańca. To jest piękne, że wszyscy artyści muzyczni z całej Polski łączą się i razem się bawią i śpiewają - mówił.

Pożegnanie zespołu Perfect

Zabawa sylwestrowa w Warszawie to jeden z ostatnich koncertów, w czasie których grupa Perfect zagra w oryginalnym składzie. Jak zapowiedział lider zespołu Grzegorz Markowski "pożegnania będą trwały do czerwca". - Kiedyś to trzeba zamykać, w momencie w którym się jest jeszcze energetycznym, wiarygodnym i prawdziwym. Rock and roll to taki rodzaj uprawiania muzyki, który wymaga dużego zasobu energii – mówił.