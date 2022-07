Kładka nad Warszawą Główną wreszcie otwarta

Po wielu miesiącach opóźnień kolejarze oddali do użytku kładkę dla pieszych nad stacją Warszawa Główna. Przeprawę wyposażono w cztery windy. Dzięki niej mieszkańcy zyskali połączenie między Wolą a Ochotą.

Ważąca 276 ton stalowa kładka, która ma ułatwić mieszkańcom Woli i Ochoty dostęp do peronów stacji Warszawa Główna, a także ułatwić komunikację między dzielnicami, pojawiła się w swoim docelowym miejscu pod koniec maja ubiegłego roku. Ale dopiero teraz kolejarzom udało się ją otworzyć. Udostępnienie kładki ogłosiła we wtorek w komunikacie spółka PKP PLK. Jak zaznaczono, dzięki kładce mieszkańcy mogą dojść do stacji zarówno od strony Woli, jak i Ochoty. "Obiekt ma 194 metry długości i są na nim zamontowane cztery windy umożliwiające także przewóz rowerów" - przekazano w komunikacie.