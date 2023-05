Do Wilanowa i na Gocławek. PiS przedstawia swoją wizję rozwoju metra

Krajewski o "współpracy ponad podziałami"

- Wierzę w to, że jest możliwe zbudowanie szerokiego konsensusu i porozumienia zaakceptowanego przez zdecydowaną większość mieszkańców Warszawy, żeby osiągnąć kompromis co do dalszych kierunków rozwoju metra. Tak żeby można było mówić o trwałym porozumieniu na rzecz budowy metra. Ale nie chcemy ścigać się z politykami PO na puste obietnice, tylko chcemy merytorycznej, rzetelnej pracy, która przybliży mieszkańców Warszawy do tego, że to metro w ich dzielnicach będzie realne - dodał. Mówił, że liczy, że "prezydent Trzaskowski wzniesie się ponad partykularne interesy PO" i będzie gotów rozmawiać o najważniejszych inwestycjach.

Chcą debaty i panelu ekspertów o rozwoju metra

Północ-południe i wschód-zachód, wizje rozwoju metra

- Natomiast my z Dworca Zachodniego planowaliśmy, kierując się doświadczeniem, że na zachód od dworca, nie ma wystarczających potoków uzasadniających budowę dalej metra (na pewno nie ma go w ciągu Alej Jerozolimskich w kierunku Ursusa), skierować metro w stronę gęsto zaludniających się Odolan i dalej w kierunku Karolina. Naszym pomysłem jest, żeby co drugi pociąg metra jadący drugą linią metra, nie kończyłby swojego biegi na stacji Karolin, a zjeżdżałby na linię w kierunku Gocławka. Oznacza to z punktu widzenia planistycznego dużą "dolewkę" pasażerów już na stacji startowej. Bo wielu mieszkańców północnego Bemowa byłoby zainteresowane jazdą na przykład na Politechnikę, a to byłby najszybszy dojazd. I w ten sposób udało się uzyskać odpowiednie napełnienie - argumentował Kiepura, zapewniając, że linia z Tarchomina na Wilanów do razu by się napełniła.