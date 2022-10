"Mamy gotowe rozwiązania". Pikieta nauczycieli przed ministerstwem edukacji

Nauczyciele zrzeszeni w związkach zawodowych zebrali się w sobotę przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Walczą o podwyżki i lepsze warunki pracy. Przygotowali też listę postulatów, z którymi chcieliby udać się na rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem.

W sobotę przed południem przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki zebrali się nauczyciele i pedagodzy na pikiecie organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem zgromadzenia jest przedstawienie postulatów i rekomendacji płynących z miasteczka edukacyjnego, które od tygodnia działało przy placu na Rozdrożu.

- Z jednej strony słyszmy: nie stać nas na to, żeby dać wam podwyżkę. A z drugiej, mamy trzynastą, czternastą… dwudziestą emeryturę. My chcemy godziwie zarabiać, żeby za pięć czy dziesięć lat nikt nie mówił, że będzie nam musiał dać trzynastą emeryturę, bo biedujemy i ledwo wiążemy koniec z końcem - mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. - Nam się to po prostu należy za nasz ogromny wysiłek i przygotowanie zawodowe. Dla nas edukacja jest najważniejsza - podkreślił.

Przekazał również, że podczas siedmiu dni działania miasteczka edukacyjnego wypracowane zostały postulaty i propozycje rozwiązań, z którymi związkowcy chcą iść do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji Przemysława Czarnka.

- To powinna być naszym zdaniem otwarta dyskusja o najważniejszych sprawach edukacji. Mamy propozycje zmian. Dokonaliśmy inwentaryzacji najbardziej zagrożonych obszarów i wiemy, co należy poprawić w interesie polskiego ucznia i nauczyciela. Do tych projektów pozyskaliśmy także organizacje pozarządowe, przedstawicieli świata nauki i rodziców - wskazał. - Mamy gotowe rozwiązania, tylko po drugiej stronie musi być ktoś, kto wyznając podobną zasadę jak nasza: szkoła jest najważniejsza, będzie gotowy podjąć rozmowę o edukacji, a nie ideologii - dodał Broniarz.

Protest przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki TVN24

Miasteczko edukacyjne przy MEiN

Od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy placu na Rozdrożu w Warszawie, działało całodobowe miasteczko edukacyjne zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy miasteczka rozmawiali o problemach polskiej edukacji i nauki. Miasteczko powstało w ramach pogotowia protestacyjnego, które ZNP uruchomił 1 września w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis podsumowała w piątek działalność miasteczka. W Dniu Edukacji Narodowej, czyli 14 października, odbywały się w nim ostatnie debaty, tym razem na temat podstawy programowej w szkołach. - Każdego dnia odbywały się dwa bądź trzy panele dyskusyjne. Przyjeżdżali do miasteczka i nauczyciele, i pracownicy z całego kraju. Codziennie były to grupy od 100 do 200 osób - powiedziała Kaszulanis.

Dodała, że miasteczko odwiedzali również mieszkańcy Warszawy. - Przede wszystkim rodzice, babcie, dziadkowie, osoby, które mieszkają tutaj po sąsiedzku. Mieliśmy też bardzo dużo odwiedzin polityków - przekazała rzeczniczka ZNP. W piątek pojawił się w nim m.in. lider PO Donald Tusk.

Do miasteczka nie przybył jednak szef MEiN Przemysław Czarnek. - Myślę, że w najbliższych dniach też dojdzie do spotkania z panem Sławomirem Broniarzem i z ZNP - poinformował w czwartek szef MEiN. - Nie wiem jeszcze, ale na pewno w najbliższych dniach. Rozmawiać trzeba - dodał.

