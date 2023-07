Nietrzeźwy pielęgniarz pełnił dyżur. Pogotowie: do pacjentów wyjeżdżał pięć razy, został zawieszony

"Pielęgniarz został zawieszony"

Piotr Owczarski, rzecznik "Meditransu" przyznał nam, że zgłoszenie dotyczyło osoby nietrzeźwej, jednak nie powiedział wprost, co wykazała policyjna kontrola trzeźwości. Poinformował jednak, że pielęgniarz został zawieszony.

Pięć razy wyjeżdżali do pacjentów

Rzecznik przekazał nam również, że pielęgniarz wraz z dwoma innymi osobami zaczął dyżur o 7.00 rano. "Od rozpoczęcia dyżuru do chwili przyjazdu policji, która została wezwana na naszą prośbę, zespół ten zrealizował pięć interwencji medycznych" - przekazał.

Zapewnił też, że do pogotowia nigdy wcześniej nie docierały sygnały, że "osoba, o której mowa, ma problemy z alkoholem lub wykonuje usługi pod wpływem alkoholu. Podkreślić należy, iż to właśnie inni medycy z naszej jednostki zainicjowali to postępowanie sprawdzające skutkujące odsunięcie tej osoby od dalszego wykonywania funkcji w tym dniu" - przypomniał.