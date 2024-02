Pijany leżał za przystankiem. "Uwagę strażników zwróciła damska torebka"

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 19. Strażników miejskich zatrzymała na Krakowskim Przedmieściu kobieta. Poinformowała, że za przystankiem "Uniwersytet Warszawski" leży mężczyzna. Funkcjonariusze ustalili, że to 38-letnim białostoczaninem. Nie był trzeźwy.

"Zanim na miejsce dotarł patrol przewozowy, który miał zabrać mężczyznę do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, do strażników podeszli dwaj policjanci. Jak się okazało, szukali oni sprawcy kradzieży torebki, do której doszło na Nowym Świecie" - czytamy w komunikacie.