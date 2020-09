Pasażerka odebrała kluczyki kierowcy autobusu miejskiego. Policja: miał dwa promile

Do interwencji policji doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Wąwozowej. - Całe to zdarzenie wynikło ze wzorowej postawy 37-latki, która korzystała z transportu publicznego. Jej niepokój wzbudziło zachowanie kierującego autobusem linii 724. Kobieta odebrała kierowcy kluczyki, ponieważ wyczuła od niego woń alkoholu - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymanie

Mężczyzna będzie czekał na dalsze decyzje w policyjnym areszcie. - Jesteśmy zdziwieni i zasmuceni tym, że mimo tak licznych kontroli, dokonywanych od kilku tygodni przez nas we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego, doszło do kolejnej tak nieodpowiedzialnej sytuacji - zaznacza policjant.

Kontrolują kierowców autobusów

Dodatkowe kontrole stanu trzeźwości kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej są efektem dwóch zdarzeń, do których doszło tego lata. Na początku lipca kierowca autobusu linii 181 uderzył w cztery zaparkowane na ulicy Klaudyny samochody i latarnię. Jedna pasażerka trafiła wówczas do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Nieco wcześniej, pod koniec czerwca doszło do poważnego wypadku na moście Grota-Roweckiego. Kierowca linii 186 zjechał w bariery energochłonne na estakadzie, przez co pojazd spadł na skarpę przy Wisłostradzie. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Jak podała prokuratura, mężczyzna był pod wpływem amfetaminy.