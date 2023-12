Pijani spali na przystanku. Jeden miał osiem kart bankowych, dowód i prawo jazdy. Ale nie swoje

Cudze karty płatnicze i dokumenty

Obaj stwierdzili, że nie mają dokumentów, strażnicy wezwali patrol policji. "W przypadku jednego nie do końca była to prawda. Miał dokumenty, ale nie swoje. W ramach kontroli przed przyjęciem do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, przy jednym z mężczyzn znaleziono osiem kart bankowych, dowód osobisty i prawo jazdy, a także kartę miejską i portfel kobiety, która straciła je w wyniku kradzieży" - poinformowała w komunikacie straż miejska.