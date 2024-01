Pies wyrwał smycz i wpadł pod samochód. "Gdy właścicielka próbowała go wydostać, ugryzł ją w rękę"

Kobietę z zakrwawioną ręką zauważyła strażniczka miejska. Okazało się, że jej pies wpadł pod samochód, a kiedy właścicielka chciała mu pomóc, ten przestraszony ugryzł ją w rękę. Dodatkowo skarżyła się na zawroty głowy i duszności. Do kobiety przyjechała karetka, a do jej pupila Ekopatrol.

"Jak wyjaśniła 67-latka, podczas spaceru pies wyrwał jej smycz i wpadł pod samochód. Gdy właścicielka próbowała go wydostać spod auta, wystraszony i obolały ugryzł ją w rękę" - poinformowała straż miejska. Kobieta dodała, że cierpi na przewlekłe choroby i tego ranka nie wzięła przepisanych leków.

Strażnicy zaopiekowali się nią i wezwali pogotowie ratunkowe. Wezwano też Ekopatrol, by przewieźć psa do lecznicy weterynaryjnej. - Poobijany jamnik nie mógł się poruszać o własnych siłach. Miał zakrwawioną łapę i reagował agresją na zbliżające się osoby - dodali strażnicy miejscy. Ekopatrol przewiózł psa do lecznicy przy ulicy Jagiellońskiej.