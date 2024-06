Jay wyczuł marihuanę. W walizce było 16 skrętów

40-letni Portugalczyk może mieć powody do zmartwień po tym, jak pies Jay wyczuł w jego bagażu marihuanę. Mężczyźnie grozi nawet rok więzienia. Do zdarzenia doszło na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Skręty z marihuaną

Portugalczykowi przedstawiono zarzut przewozu marihuany i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.