Czarek mieszkał w przedszkolu przez 12 lat, ale musiał je opuścić

Pies Czarek przez wiele lat był mieszkańcem jednego z przedszkoli na warszawskiej Woli. Nagle gruchnęła wiadomość, że sympatyczny czworonóg musi opuścić placówkę, bo nie chce go tam nowa dyrektorka. Sprawa trafiła na biurko wiceburmistrz dzielnicy i znalazła happy end.

Kilka dni temu na co najmniej kilku sąsiedzkich grupach na Facebooku udostępniony został post o psie Czarku, który od wielu lat mieszka w przedszkolu numer 238 przy ul. Monte Casino. Post przyjął formę wzruszającego listu napisanego w pierwszej osobie.

"Większość z Państwa na pewno mnie zna. Jestem mieszkańcem tego przedszkola od 12 lat. Zostałem uratowany jako szczeniak przed uśpieniem, za co jestem bardzo wdzięczny. W przedszkolu mam swoich przyjaciół, którzy mnie karmią, głaszczą, czeszą i wyprowadzają na spacery. Nie jestem groźnym psem, a staruszkiem, które chciałby dalej wśród swoich ludzi dożyć swoich ostatnich dni. Ale niestety we wtorek dostałem smutną wiadomość, że muszę w ciągu 2 tygodni zniknąć z przedszkola bo nowej P. Dyrektor przeszkadzam Co mnie czeka? Czeka mnie śmierć w samotności w schronisku" - można było przeczytać w liście podpisanym przez psa Czarka.