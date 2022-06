Pierwszy tydzień głosowania w budżecie obywatelskim. Dwie dzielnice prowadzą pod względem frekwencji

Trwa głosowanie w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego. Do wydania jest ponad 100 milionów złotych. Dotychczas głosy oddało 22 tysiące osób. Największy odsetek głosujących jest na Białołęce i w Ursusie - 21 na 1000 mieszkańców.

W dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest ponad 100 mln złotych. Głosowanie na projekty rozpoczęło się 15 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Ich realizacja rozpocznie się w 2023 roku.

Najwięcej osób głosuje na Białołęce i w Ursusie

Urzędnicy poinformowali we wtorek, że w pierwszym tygodniu w głosowaniu wzięło udział 22 tysiące mieszkańców. "To nieco mniej niż w zeszłym roku, ale może być to spowodowane tym, że teraz przez pół tygodnia warszawianki i warszawiacy korzystali z przedłużonego, ze względu na święto Bożego Ciała, weekendu. W zeszłym roku w sumie głosy oddało niemal 100 tysięcy mieszkańców" - czytamy w komunikacie.