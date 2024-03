W piątek rano policjanci zostali wezwani na skrzyżowanie ulic Łabiszyńskiej i Toruńskiej. Na miejscu zastali kierowcę skody, który rozbił auto, uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i barierki. Policjanci wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna przyznał się, że dzień wcześniej go pił.

Kierowca na komisariat, auto na parking

Policjanci, działając na podstawie nowych przepisów, zabezpieczyli skodę na policyjnym parkingu, na poczet przyszłej kary. Następnie przewieźli pijanego kierowcę do komisariatu przy ulicy Chodeckiej.

Konfiskata auta - nowe przepisy

W czwartek weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.