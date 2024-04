Nurogęsi są gatunkiem chronionym, występującym w Warszawie niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich. Zaraz po wykluciu piskląt matki ruszają z małymi do Wisły. W stolicy ich wędrówka jest trudna, bo przecina ją ruchliwa Czerniakowska. Pierwsza dzielna matka wraz ze swoim stadkiem pokonała już niebezpieczną trasę. Pomogły, jak co roku, służby miejskie.

Rozpoczęły się pierwsze migracje rodzin nurogęsi w stronę Wisły. Od wielu lat społecznicy, aktywiści i mieszkańcy śledzą wyprawy nurogęsi, które z Łazienek Królewskich przechodzą wraz z młodymi do Wisły. To ciężka i pełna niebezpieczeństw wyprawa. Od ubiegłego roku za bezpieczną podróż nurogęsi odpowiada miejski Zarząd Zieleni.

- Po opuszczeniu gniazda matki wraz z młodymi pokonują trudną drogę z Łazienek Królewskich przez kanał Piaseczyński, ulicę Myśliwiecką i Czerniakowską do Wisły. Od początku kwietnia, jak co roku, pracownicy zarządu zieleni wraz ze służbami i mieszkańcami angażują się w pomoc samicom nurogęsi i ich młodym – dodała.

Pierwsza przeprawa zaliczona

Zaapelowała do mieszkańców o zachowanie czujności. - Kierowców i rowerzystów prosimy o ostrożną jazdę, a spacerowiczów o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie płoszyć migrujących ptaków. Prośba też do właścicieli psów o wyprowadzenie pupili na smyczy – dodała.

- Jeśli ktoś z państwa spotka nurogęsi szykujące się do przeprawy, to prosimy do nich zbyt blisko nie podchodzić, gdyż są to ptaki dość płochliwe. W takim przypadku najlepiej powiadomić straż miejską, która podejmie już dalsze kroki – przekazała.