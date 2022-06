"Jeszcze parę lat temu było to nie do pomyślenia". Pierwsze liceum w Wesołej doczeka się własnej siedziby

Wesoła jeszcze do niedawna była jedyną dzielnicą, która nie posiadała publicznego liceum. Sytuacja zmieniła się, gdy w 2019 roku radni powołali CLXIII Liceum Ogólnokształcące. Placówka nie ma jednak własnej siedziby, a jej podopieczni uczą się w budynku podstawówki numer 385 przy ulicy Klimczaka. Obecnie to ponad 280 osób.

Od momentu utworzenia ogólniaka trwały jednak przygotowania do budowy odpowiedniego budynku na osiedlu Groszówka. Prace ruszyły w listopadzie 2021 roku i zgodnie z umową mają się zakończyć w listopadzie 2023 roku.

Nowa szkoła będzie "centrum aktywności młodzieżowej"

- Jest to moment szczególny, historyczny dla Wesołej, ale myślę, że też dla Warszawy. Wmurowanie kamienia węgielnego pod obiekt użyteczności publicznej to zawsze zwieńczenie wielu przygotowań. W przypadku kamienia węgielnego liceum w Wesołej to także zwieńczenie marzeń wielu rodzin, naszej młodzieży, całej społeczności lokalnej - mówił burmistrz dzielnicy Wesoła.