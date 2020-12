Miejski autobus covidowy użyty po raz pierwszy. Zawiózł pacjentów do szpitala na Stadionie Narodowym

Kilkanaście osób z ośrodka dla bezdomnych przy Gniewkowskiej zostało przewiezionych do Szpitala Narodowego. - Jest to pierwsze użycie naszego autobusu do przewozu chorych - mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Dwa miejskie autobusy przygotowane przez miasto do transportu covidowych pacjentów stały w zajezdni przy Stalowej od połowy listopada, bo dotychczas nie było potrzeby, by je uruchomić. Jednak - jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński - w czwartek wieczorem jeden z nich doczekał się pierwszego zlecenie ze strony władz Stadionu Narodowego. - Autobus covidowy przewozi osoby z ośrodka dla bezdomnych przy Gniewkowskiej 50 do Szpitala Narodowego. Obsługa jest ubrana w kombinezony ochronne. Pojazd pilotuje radiowóz Zarządu Transportu Miejskiego, obok jedzie również pogotowie ratunkowe - relacjonował Zieliński przed godziną 19.

Około 19.20 poinformował zaś, że autobus dotarł już na miejsce.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert potwierdza, że władze Szpitala Narodowego wydały dyspozycję o użyciu miejskiego autobusu. - Około godziny 18.35 autobus ruszył z Gniewkowskiej. W środku znajduje się 14 osób w tym dwie na wózkach inwalidzkich - mówi Kunert. - Jest to pierwsze użycie autobusu miejskiego do przewozu chorych - podkreśla.

Nie ma możliwości izolacji w ośrodku

Jak z kolei podaje Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w rozmowie z tvnwarszawa.pl te wspominane przez Kunerta 14 osób to niekoniecznie ostateczna liczba: - Trwają jeszcze kwalifikacje i rozmowy lekarzy z osobami z tego ośrodka, więc na razie pewne jest to, że do Szpitala Narodowego trafiło kilkanaście osób i najprawdopodobniej dwie osoby do szpitala na Wołoską. Bierzemy pod uwagę, że to może być nawet 40 osób, które trafią z tego ośrodka do któregoś z naszych szpitali.

Sołtys wyjaśnia również, że trzeba było przewieźć te osoby, bo są zakażone koronawirusem i nie ma możliwości wyizolowania ich w warunkach ośrodka. - To osoby z objawami jak kaszel czy gorączka, muszą przebywać w izolacji, a ośrodek nie dysponuje taką możliwością, więc idealnie sprawdzi się w tym Szpital Narodowy - zaznacza.

